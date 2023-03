Sensorspezialist in Owen

1 Xavier Hamers Foto: W. Adam/Leuze

Ulrich Balbach, Vorsitzender der Geschäftsführung beim Sensorhersteller Leuze aus Owen, verlässt das Unternehmen. Sein Nachfolger kommt von einem Spezialisten für Explosionsschutz.















Link kopiert

Beim Sensorhersteller Leuze in Owen steht ein Führungswechsel an. Wie das Unternehmen mitteilt, startet zum 1. April ein neuer Vorsitzender der Geschäftsführung. Der bisherige Firmenchef Ulrich Balbach scheide „im besten gegenseitigen Einvernehmen zum 31.03.2023 aus“.

Unsere Empfehlung für Sie Sensorspezialist in Owen Veränderung an der Firmenspitze von Leuze Der Sensorhersteller Leuze ist nach wie vor auf Expansionskurs und meldet positive Geschäftszahlen. Auch in der Zentrale in Owen wird ausgebaut. Veränderungen gibt es in der Firmenleitung.

Der neue Chef heißt Xavier Hamers. Der gebürtige Niederländer ist 44 Jahre alt und bislang in leitender Funktion bei dem Spezialisten für Explosionsschutz Bartec in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Das Unternehmen entwickelt Sicherheitslösungen für Kunden vor allem in der Öl- und Gasindustrie sowie für Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne. Hamers hat Maschinenbau studiert und verfügt nach Angaben von Leuze sowohl über einen technischen als auch betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Zudem bringe er langjährige internationale Erfahrungen in unterschiedlichen Branchen und Funktionen mit.

Mehr als zehn Jahre Leuze-Chef

Balbach will sich nach Angaben von Leuze außerhalb der Konzerngruppe neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Der 58-Jährige hat seit mehr als zehn Jahren die Geschicke des Weltmarktführers in der Optosensorik geleitet. 2022 war die Firmenspitze auf drei Personen erweitert worden. Bedingt durch das starke Wachstum werde das Unternehmen prozessual und organisatorisch auf eine breitere Basis gestellt, heißt es von Leuze. 2022 betrug der Umsatz 323 Millionen Euro. Derzeit sind weltweit 1500 Menschen bei Leuze beschäftigt, davon 850 in Owen.