1 Das neue Entwicklungs- und Verwaltungsgebäude soll 2024 in Betrieb gehen. Foto: Balluff (Visualisierung)

Mit einem hohen Auftragsbestand und einer positiven Entwicklung hat Balluff eigenen Aussagen zufolge das Jahr 2022 abgeschlossen. Der Sensor- und Automatisierungsspezialist aus Neuhausen (Kreis Esslingen) verzeichnet erneut gestiegene Umsatzzahlen.















Die Geschäfte liefen gut beim Sensor- und Automatisierungsspezialisten Balluff. Wie das Unternehmen mitteilt, verzeichnete es 2022 einen Umsatz von 567 Millionen Euro, acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor. „Wir freuen uns sehr, trotz so mancher Herausforderung ein weiteres Rekordergebnis nach 2021 erzielt zu haben“, sagt Geschäftsführerin Katrin Stegmaier-Hermle. Balluff ist auf Wachstumskurs, investiert wird auch am Standort Neuhausen, dort soll 2024 das neue Verwaltungs- und Entwicklungszentrum in Betrieb gehen. Zudem ist ein Logistikzentrum geplant. Die Zahl der Mitarbeiter ist demnach weltweit leicht gestiegen auf 3700 an 38 Standorten.

Mehr Aufträge als Ende 2021

Der Blick in die Zukunft fällt dem Unternehmen zufolge positiv aus: Seine Lieferfähigkeit hat sich wieder entspannt und der Auftragseingang Ende 2022 zeigt nach oben.