Sensationsfund in Esslingen: Archäologen überrascht – „Das habe ich so noch nicht gesehen“

Archäologen überrascht – „Das habe ich so noch nicht gesehen"

Zwei Reiter preschen auf einem in der Esslinger Adlerstraße gefundenen Glas aufeinander zu – eine einmalige Ornamentik.

Bei Bauarbeiten in der Esslinger Adlerstraße kamen jahrhundertealte Keramikteile ans Licht. Die Scherben wurden zusammengesetzt – das Ergebnis überrascht sogar gestandene Archäologen.











Wohin mit Unrat, Müll, Abfall? Was heute sorgfältig gesammelt, getrennt, recycelt wird, landete in früheren Jahrhunderten oft in der Latrine. Die nachlässige Wegwerfkultur erweist sich nun als Glücksfall: In der Esslinger Adlerstraße ermöglichte sie einen einzigartigen Fund, das war beim jüngsten Altstadtviertele zu erfahren.