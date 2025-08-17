Sensationeller Titelgewinn in Kairo: Drei JANO-Handballer sind Weltmeister

1 Die drei Weltmeister von den Fildern, von links: Linus Schmid, Max Heydecke und Nick Scherbaum. Foto: oh

Deutschlands Junioren-Handballer sehen im WM-Finale schon wie der sichere Verlierer aus. Die DHB-Riege rettet sich nach zwei Verlängerungen ins Siebenmeterwerfen und holt Gold











Link kopiert

Deutschlands Junioren-Handballer sind Weltmeister. Die U-19-Auswahl von Trainer Erik Wudtke setzte sich in einem dramatischen Finale von Kairo gegen Titelverteidiger Spanien nach zweimaliger Verlängerung mit 5:4 im Siebenmeterwerfen durch. Nach der regulären Spielzeit hatte es 27:27 (14:16) gestanden. Nach der ersten Verlängerung 31:31, vor dem Shootout vom Punkt 36:36. Mittendrin: Linus Schmid, Max Heydecke und Nick Scherbaum von der JANO Filder, die vor wenigen Wochen mit ihrem Team noch Zweiter bei den deutschen Meisterschaften geworden waren – und nun einen riesigen Triumph feierten.

Insgesamt standen beide Teams über 80 Minuten auf dem Feld. 90 Sekunden vor Ende der zweiten Verlängerung hatte Spanien bei einer Drei-Tore-Führung schon wie der sichere Sieger ausgesehen, doch Deutschland rettete sich mit einem fulminanten Schlussspurt ins Siebenmeterwerfen. Dort avancierte DHB-Keeper Finn Knaack mit drei Paraden zum Matchwinner.

„Ein phänomenaler Titel“

Für den Deutschen Handballbund ist der Titel der krönende Abschluss dieses Turniersommers. Schon die U-19-Juniorinnen hatten im Juli EM-Gold gewonnen. „Ein phänomenaler Titel für eine Mannschaft, von der wir uns sehr viel versprochen haben“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason nach dem Final-Krimi. „Dabei waren sie Ende der zweiten Verlängerung bei minus drei so gut wie weg. Diese Mannschaft hat einfach einen super Charakter.“

Unsere Empfehlung für Sie EZ Sport Alle Sporthighlights aus Esslingen und der Umgebung im Newsletter

Deutschland stand nach 2019 zum zweiten Mal mit einer männlichen U-19-Nationalmannschaft in einem WM-Endspiel. Damals verlor die Auswahl um die heutigen A-Nationalspieler Nils Lichtlein und Julian Köster gegen Ägypten.

Die Junioren erreichten nun mit ihrem Sieg gegen Spanien das, wovon die Profis seit fast 20 Jahren träumen – ein WM-Titel. Letztmalig wurde das deutsche A-Nationalteam 2007 im eigenen Land Weltmeister. 2027 findet die WM erneut in Deutschland statt.

Spannende Schlussphase

Nach einem Fehlstart und vielen technischen Fehlern lief das deutsche Team früh einem Fünf-Tore-Rückstand hinterher. Die DHB-Riege kämpfte sich zurück und glich in der 42. Minute zum 20:20 aus. Weil Torhüter Knaack besser ins Spiel kam, ging Deutschland zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit nach langer Zeit wieder in Führung (24:23).

Sechs Sekunden vor Abpfiff hatte Füchse-Profi Jan Grüner die Chance zum Sieg, scheiterte aber nahezu frei stehend am spanischen Keeper. In der ersten Verlängerung von insgesamt zehn Minuten vergab das deutsche Team dann eine Zwei-Tore-Führung. In der zweiten Verlängerung verspielten die Südeuropäer dann eine komfortable Führung.