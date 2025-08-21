Sensationeller Titelgewinn: Gänsehautmomente in Kairo

1 Linus Schmid, Nick Scherbaum und Max Heydecke (von links) posieren in Kairo mit Pokal und Medaillen. Foto: oh

Wie Linus Schmid, Max Heydecke und Nick Scherbaum von der JANO Filder den Gewinn des Weltmeistertitels der U-19-Handballer erlebt haben.











Wieder daheim. Linus Schmid, Max Heydecke und Nick Scherbaum sitzen im Besprechungsraum der Scharnhausener Körschtalhalle, wo sie schon viele Spielvorbereitungen erlebt haben. Sie sind sichtlich müde. Und ebenso erkennbar immer noch überwältigt vom wenige Tage zuvor Erlebten. Weltmeister. Schmid, Heydecke und Scherbaum, die Nachwuchs-Handballer der JANO Filder und des Drittligisten TSV Neuhausen, sind U-19-Weltmeister. „Es fühlt sich immer noch surreal an, was passiert ist“, sagt Heydecke. Passiert ist das: Am Sonntag hat das JANO-Trio mit den Kameraden der Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) in Kairo durch einen spektakulären wie sensationellen 41:40-Sieg nach zweimaliger Verlängerung und Siebenmeterwerfen gegen Spanien den Titel geholt. „Geil“ ist das Wort, mit dem die Drei das am besten ausdrücken können.