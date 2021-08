1 Ein Seniorenehepaar wurde Opfer von Betrügern. (Symbolfoto) Foto: Avanti/Avanti/Ralf Poller

In Reichenbach wurde ein Seniorenehepaar von mehreren Kriminellen um Wertvollen Schmuck betrogen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Reichenbach -

Am Montag hat ein Betrügerduo in Reichenbach einen hohen Geldbetrag von einem Seniorenehepaar erbeutet.

Wie die Polizei mitteilte, kam dabei eine Kombination aus Trickbetrug und einer Masche die als „Falscher Polizeibeamter“ bekannt ist. Gegen 13 Uhr rief einer der Betrüger bei den Senioren an. Am Telefon erklärte er, in der Nachbarschaft seien Einbrecher festgenommen worden. Daher sei auch das Hab und Gut des Ehepaars in Gefahr, weshalb ein anderer Beamter die Wertgegenstände abholen und in Sicherheit bringen sollte.

Kurz darauf klingelte tatsächlich ein Komplize des Anrufers bei dem Ehepaar. Am Telefon wurde das Parr bis dahin so sehr unter Druck gesetzt, dass sie dem Unbekannten wertvolle Münzen zeigten.

Der Betrüger, der in die Wohnung gelassen worden war, lenkte das Ehepaar mit der Bitte nach einem Glas Wasser derart ab, dass er weiteren Schmuck, persönliche Dokumente und einen Geldbeutel stehlen konnte.

Im Anschluss entkam der Mann mit seiner Beute unerkannt. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um Hinweise, die zur Ergreifung des Mannes führen könnten. Er wird als ein etwa 25 bis 30 Jahre alter, etwa 1.75 Meter großer, schlanker Mann von insgesamt ungepflegter Erscheinung beschrieben. Er hatte schwarze, zerzauste Haare und einen ebenfalls schwarzen Drei-Tage-Bart.

Der Mann war mit einer zerrissenen Jeans und einem dunklen Oberteil mit Kragen bekleidet, und sprach gutes Deutsch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter Telefon 0711/3990-330 zu melden.