1 Eine angenehme Atmosphäre möchte Rosemarie Amos-Ziegler in ihren Wohngemeinschaften schaffen. Foto: Ines Rudel

Mit einem ambulanten Pflegedienst fing Rosemarie Amos-Ziegler 1987 an. Jetzt hat die Managerin 245 Mitarbeiter an den Standorten ihrer Wohngemeinschaft für Senioren in Filderstadt und Neuhausen.















Neuhausen - Mit einem privaten Pflegedienst auf dem Fahrrad fing die Krankenschwester Rosemarie Amos-Ziegler 1987 in Filderstadt an. Von ihren ersten Patienten hat sie erfahren, dass sie lieber daheim gepflegt werden wollten, weil sie sich ein Heim nicht vorstellen konnten. „Da kam mir die Idee, eine Wohngemeinschaft für Senioren zu gründen.“ Das Modell sollte selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglichen, zugleich aber bei Bedarf Pflege sicherstellen. 1991 fand die Unternehmerin in der Kettemerstraße in Bernhausen ein Objekt.