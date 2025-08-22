Senioren in der Neckarstadt: So alt ist der älteste Esslinger

1 Mehrere Generationen Hand in Hand: In Esslingen sind 32 Personen 100 und mehr Jahre alt. Foto: picture alliance/dpa

Hedwig Abzieher ist mit ihren 99 Jahren die älteste Teilnehmerin an Esslingens Bewegungstreffs. Doch die älteste Einwohnerin der Stadt ist sie nicht.











Link kopiert

Wie alt ist Esslingen? Klar, die Neckarstadt feiert 2027 ihren 1250. Geburtstag mit einer großen, fast das ganze Jahr über dauernden Party. Doch können sich die Einwohner der ehemals freien Reichsstadt auch eines langen Lebens erfreuen? Sie können, teilt das städtische Pressereferat mit.

Hedwig Abzieher, die 99-jährige Teilnehmerin an lokalen Bewegungstreffs, ist noch lange nicht die älteste Einwohnerin. Aus Gründen des Datenschutzes kann die Stadt Esslingen eigenen Angaben zu Folge zwar keine detaillierte städtische Alterspyramide liefern. Doch Stadtsprecher Marcel Meier verrät immerhin: „Zum Stichtag 30. Juni 2025 waren insgesamt 32 Personen im Alter von 100 Jahren und älter in Esslingen gemeldet. Die älteste Person ist aktuell 104 Jahre alt.“