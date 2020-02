Brand in Esslinger Wohnheim Bewohner mit Rauchgasvergiftung in Klinik

In einer Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft in der Plochinger Straße wütete am Donnerstagmorgen ein Brand mit einem Verletzten. Die Feuerwehr Esslingen war mit einem Großaufgebot im Einsatz.