Senior in Reutlingen

1 Der Senior vermutete, Opfer eines Kreditkartenbetrugs geworden zu sein (Symbolbild). Foto: imago images/photothek/Thomas Trutschel

Ein 77-Jähriger sucht die Polizei in Reutlingen auf, weil er vermutet, Opfer eines Kreditkartenbetrugs geworden zu sein. Am Ende kündigen die Beamten ein Abo.

Reutlingen - Die Polizei in Reutlingen hat einen Rentner geholfen, der unbeabsichtigt ein Abo im Internet abgeschlossen und die Abbuchung für einen Kreditkartenbetrug gehalten hat. Wie die Beamten berichten, hatte sich der 77-Jährige am Freitagmorgen hilfesuchend an Polizisten des Polizeireviers Reutlingen gewendet. Er teilte ihnen mit, dass unrechtmäßig Beträge von seiner Kreditkarte abgebucht würden und er vermutlich Opfer eines Betruges im Internet geworden sei.

Eine Streife fuhr daraufhin mit dem Mann an dessen Wohnanschrift und loggte sich in dessen Anwesenheit auf seinem Computer ein. Die Beamten stellten hierbei fest, dass der Mann vermutlich unabsichtlich ein Abonnement im Internet abgeschlossen hatte. Die Beamten kündigten auf seinen Wunsch daraufhin das Abo und konnten den Rentner wieder zufrieden zurücklassen.