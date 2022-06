Senefelderstraße in Stuttgart West

1 Die Postfiliale in der Senefelderstraße im Stuttgarter Westen macht dicht (Archivbild). Foto: Lichtgut/Julian Rettig/Lichtgut/Julian Rettig

Die Postfiliale in der Senefelderstraße im Stuttgarter Westen macht ihre Pforten dicht. Der Bezirksvorsteher bedauert die Entscheidung.















Das Aus der Postfiliale in der Senefelderstraße im Stuttgarter Westen sieht Bezirksvorsteher Bernhard Mellert kritisch. „Ich bedauere die Schließung der Postfiliale“, sagt Mellert auf Anfrage unserer Redaktion. Auch wenn immer mehr Dinge online erledigt werden könnten, sei es doch für viele Bürgerinnen und Bürger sinnvoll, wenn sie in eine Filiale vor Ort gehen könnten. Dort ließen sich Fragen in der Regel besser klären. Die Schließung sei „ein Verlust“ für den Westen.

Mellert befürchtet, dass das Ende von immer mehr Filialen zu längeren Wartezeiten führen werde in verbliebenen Postgeschäften und Paketshops. „Wenn ich in den letzten Jahren in der Postfiliale zu tun hatte, waren meistens viele Menschen dort vor Ort“, sagt Mellert. „Schlangen waren eher die Regel statt die Ausnahme.“

Die Postbank hat angekündigt, dass die Filiale in der Senefelderstraße im kommenden Frühling schließen wird. Offenbar rechnen sich die Geschäfte dort nicht mehr, teilte die Postbank mit. Die Post ist auf der Suche nach einem Dienstleister, der die Briefgeschäfte in der Nähe übernimmt. Die Postbank verweist auf die Paketannahmestellen in Kiosken, Bäckern und Supermärkten.

Auch Packstationen seien eine Option. Allerdings sind die Sammelstellen im Stuttgarter Westen sehr spärlich gesät und stehen unter anderem an abgelegenen Orten wie dem Industriegebiet am Westbahnhof.

In ganz Stuttgart wird die Anzahl der Postfilialen seit Jahren immer dünner. Nachdem bereits im Süden der Stadt die Post in der Böblinger Straße geschlossen hatte und die Filiale am Fasanenhof nach einem Brand gar nicht mehr öffnete, schließt bald auch die Post in Untertürkheim. Bereits im Juli ist dort Schluss.