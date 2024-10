Sender kündigt weitere Sparmaßnahmen an: Kein SWR-Sommerfestival an Pfingsten 2025 in Stuttgart

Kein SWR-Sommerfestival an Pfingsten 2025 in Stuttgart

1 Das SWR-Sommerfestival auf dem Schlossplatz findet künftig nur noch alle zwei Jahre statt. Foto: SWR/Markus Palmer

Der SWR reagiert auf „Kostenexplosionen“ bei Events sowie auf den Sparzwang des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und streicht sein Sommerfestival für Pfingsten 2025 in Stuttgart. Künftig findet es nur noch alle zwei Jahre statt.











Link kopiert

Nein, an Oliver Pocher liegt es nicht, dass das SWR-Sommerfestival im nächsten Jahr auf dem Schlossplatz nicht stattfindet. Im vergangenen Mai sorgte der Comedian für einen Eklat, als er eine Besucherin im Publikum bloßgestellt hatte. Am Ende distanzierte sich der Sender von diesen Entgleisungen. An Pfingsten 2025 kann sich ein solcher Missgriff nicht wiederholen – denn der SWR streicht für nächstes Jahr das Feiern und seine Präsentationen vor dem Neuen Schloss komplett.

Land und SWR einigen sich auf Zwei-Jahres-Rhythmus

Da der Sender gerade Millionen einsparen muss, überrascht es nicht, dass es nun auch seine beiden Sommerfestivals in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz trifft. Die gute Nachricht für die Fans ist, dass der SWR die Shows und Mitmachaktionen nicht generell streicht. Die schlechte Nachricht ist, dass die Open-Air-Programme nur noch alle zwei Jahre stattfinden.

2025 wird das SWR-Sommerfestvial in Speyer stattfinden – Stuttgart ist erst 2026 wieder dran. Bisher hat der Sender seine Festivals jährlich in beiden Bundesländern gefeiert. „Der Zwei-Jahres-Rhythmus, auf den sich SWR und das Land in Stuttgart verständigt haben, ermöglicht den Festivalmacherinnen und -machern größere Möglichkeiten und mehr Spielraum bei der Programmplanung und Gestaltung“, erklärt der SWR-Sprecher Jürgen Ruf. So könne dem Publikum „auch weiterhin ein großes Festival mit gutem Programm geboten werden“.

Der SWR reagiere damit „auf deutliche Kostensteigerungen, von denen alle Anbieter im Eventbereich betroffen sind“, sagt Ruf, sowie auf die „sich verändernde Rahmenbedingungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk“. Der Sender wolle auf diese Weise beweisen, wie man „mit den zur Verfügung stehenden Beitragsgeldern“ verantwortungsvoll umgehe.

Seit vielen Jahren unterstützt das Land das SWR-Sommerfestival, indem die Mietkosten für den Schlossplatz nachgelassen werden. Die Mitmachprogramme rund um die Jubiläumssäule können kostenlos besucht werden, für Konzerte oder die „Tatort“-Premieren im Ehrenhof wird Eintritt verlangt.

Keine „Tatort“-Premiere 2025 auf dem Schlossplatz

Für Pfingsten 2025 heißt das also: Das Publikum kann die „Tatort“-Kommissare Richy Müller und Felix Klare nicht mehr bei Vorab-Aufführungen ihrer Fälle feiern. Auch „Pop & Poesie“ verliert im nächsten Jahr seine City-Bühne. Während der „Tatort“ und die Lyrikshow fast immer ausgebucht waren, tat sich der SWR schwer, junge Leute anzulocken. Auch die Comedy-Show mit Oliver Pocher war nur schwach besucht.