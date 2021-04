Der Esslinger Adnan Alatas wird in den Senat der Wirtschaft berufen

1 Der einstige baden-württembergische Wirtschaftsminister und heutige Vorstandsvorsitzende des Senats der Wirtschaft Europa, Walter Döring (links), begrüßt den Esslinger Adnan Alatas als neues Mitglied des Expertengremiums. Foto: Roberto Bulgrin

Der Esslinger Adnan Alatas ist Geschäftsführer eines großen Stuttgarter Unternehmens, er unterrichtet an der Dualen Hochschule und engagiert sich in der Landesinnung der Gebäudedienstleister sowie im Bürgerausschuss für Mettingen, Brühl und Weil. Nun soll er seine vielfältige Erfahrung im Senat der Wirtschaft einbringen, in den er vom einstigen Wirtschaftsminister Walter Döring berufen wurde.

Esslingen - Als Geschäftsführer der Stuttgarter Haase Gruppe, eines großen Un­ternehmens der Gebäudemanagement-Branche, ist es für Adnan Alatas ganz selbstverständlich, Verantwortung zu übernehmen. Und er blickt gerne über den Tellerrand der eigenen Firma hinaus: Ob als Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule oder als Mitglied im Bürgerausschuss für Mettingen, Brühl und Weil – das Wort des 50-jährigen Esslingers hat Gewicht. Künftig soll Alatas auch im Senat der Wirtschaft Europa eine aktive Rolle spielen. Die Mitglieder dieses honorigen Gremiums verstehen sich als überzeugte Europäer und haben es sich zum Ziel gesetzt, „eine ökosoziale Marktwirtschaft auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene“ zu fördern. Um einen Sitz im Senat kann man sich nicht bewerben – die Senatoren werden berufen, um ihre Erfahrung im Wirtschaftsleben und an der Spitze unterschiedlichster Unternehmen einzubringen. So wie Adnan Alatas, der vor allem im Bereich der Integration neue Akzente setzen möchte.