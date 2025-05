Seltenheit auf dem Buchmarkt: Esslinger Autorin holt vergriffenen Roman in die Gegenwart

Grundstücksbesitzer horchen auf Steueralarm: Esslingen plant drei neue Abgaben – „bürokratisches Monstrum“

Esslingen plant gleich drei neue Abgaben. Am 12. Mai will die Verwaltung die Steuern auf den Weg bringen – an dem Tag, an dem auch eine neue kostspielige Bürgermeisterstelle auf der Agenda steht.