Seltenes Naturschauspiel: Spektakuläre Polarlichter über Esslingen – die Bilder

9 „Es gibt nicht tagtäglich Polarlichter in Deutschland“, sagt Meteorologe Kai-Uwe Nerding vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Foto: Nadine Maier/oh

Am Himmel über Esslingen und in Teilen des Kreises ist am Montagabend ein seltenes Naturschauspiel zu sehen gewesen. Wir zeigen Ihnen Bilder der Polarlichter.











Rötlich-grünes Naturschauspiel am Himmel Esslingens: Am späten Montagabend sind über der Stadt Polarlichter zu sehen gewesen. „Es gibt nicht tagtäglich Polarlichter in Deutschland“, sagt Meteorologe Kai-Uwe Nerding vom Deutschen Wetterdienst (DWD). „In der Ausprägung, wie in der vergangenen Nacht, war es ein seltenes Ereignis. Es war bis in die Alpen sichtbar.“

Aus Esslingen und Wendlingen haben uns Leserinnen und Leser ihre schönen Fotos der Lichter zugesandt – aufgenommen wurden sie gegen 23 Uhr. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie! Auch in anderen Teilen des Landkreises Esslingen war das vielfarbige Leuchten zu sehen, wie Bilder in den Sozialen Medien eindrucksvoll zeigen.

In der Warnwetter-App meldeten viele Nutzerinnen und Nutzer in Baden-Württemberg Polarlichter zwischen 22 Uhr und ungefähr 23.15 Uhr. Doch was war der Grund für das Naturspektakel? „Wir hatten eine stärkere Eruption der Sonne und die ist jetzt bei uns angekommen“, heißt es vom DWD.

„In der Ausprägung, wie in der vergangenen Nacht, war es ein seltenes Ereignis. Es war bis in die Alpen sichtbar“, so der DWD. Foto: Maier

Für die kommenden Tage erwarten die Wetterexperten keine weiteren, gut sichtbaren Polarlichter. Überraschungen könnten zwar möglich sein, doch die Wahrscheinlichkeit sei gering, da das Naturschauspiel, wenn überhaupt, für den hellen Dienstagnachmittag möglich sei.

Weniger Lichtverschmutzung als in Esslingen – und damit mehr Chancen, das Leuchten zu entdecken – gibt es nach Angaben der Light Pollution Map übrigens in Richtung Bonlanden, Nürtingen, Kirchheim und Plochingen. Hier ist die Lichtverschmutzung nur noch mäßig. Die besten Bedingungen für nächtliche Himmelsgucker gibt es laut Karte im Südosten des Landkreises. Dazu zählen etwa die Gemeinden Lenningen, Weilheim-Hepsisau oder Schopfloch.