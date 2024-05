Seltener Fund bei Weilheim/Teck: Geierschildkröte gibt Rätsel auf

1 Geierschildkröten stehen unter Schutz und gelten als bissig. Foto: dpa/Armin Weigel

Weit über Weilheim/Teck hinaus sorgt der Fund einer Geierschildkröte für Aufsehen. Ein Hundehalter hatte das bissige Reptil am Montagmorgen auf einem Feldweg entdeckt. Nachdem das geschützte Tier in Sicherheit gebracht wurde, ermittelt nun die Polizei.











Link kopiert

Die seltene Geierschildkröte, die ein Hundehalter am Montagmorgen auf einem Feldweg in Weilheim/Teck entdeckt hatte, beschäftigt weiter die Polizei. Noch konnte nicht geklärt werden, ob das seltene Reptil erst kürzlich von Unbekannten in der Nähe eines Weihers beim Egelsberger Aussichtspunkt ausgesetzt worden war, ob es schon länger dort lebt oder ob es erst kürzlich aus einem Gehege ausgebüxt war. „Wir ermitteln derzeit in alle Richtungen“, erklärt eine Polizeisprecherin. Geierschildkröten sind meldepflichtig – seit 2005 war keine Haltung dieses als bissig geltenden Tieres in der näheren Umgebung des Fundorts mehr bekannt. Der Sachbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen, das den Landkreis Esslingen betreut, hat sich der Sache angenommen.