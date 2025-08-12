Seltener Besucher in Leinfelden: Hobby-Ornithologen suchen vergeblich Wiedehopf – und finden doch einen im eigenen Garten

1 Bei einer Reise an den Kaiserstuhl hatte das Ehepaar Schrägle kein Glück – aber dann besucht sie ein Wiedehopf im eigenen Garten in Leinfelden. Foto: privat

Im Leinfeldener Garten der Familie Schrägle hat ein Wiedehopf auf seinem Weg in den Süden eine Rast eingelegt. Seit 30 Jahren wurde solch ein Vogel hier nicht mehr gesehen.











Link kopiert

Manchmal muss man gar nicht weit fahren, um etwas Besonderes zu erleben: Vor einigen Wochen war das Ehepaar Schrägle aus Leinfelden rund um den Kaiserstuhl unterwegs. Unter anderem, um Wiedehopfe in der freien Natur beobachten zu können. Doch in dieser Hinsicht war die Reise umsonst: Kein Wiedehopf ließ sich blicken.

Ganz anders dann, als sie wieder zurückgekehrt waren nach Leinfelden: Da stolzierte so ein Wiedehopf durch den heimischen Garten der Schrägles. Und da die Schrägles an Naturbeobachtungen der verschiedensten Art sehr interessiert sind, haben sie dies natürlich fotografisch festgehalten. „Seit mehr als 30 Jahren leben wir hier. Und das ist der erste Wiedehopf, den ich in Leinfelden gesehen habe“, so Rainer Schrägle. Und der Wiedehopf hat ja ein markantes Aussehen mit seiner Federhaube auf dem Kopf wie bei manchen Papageien-Arten. Und was ihm auch noch aufgefallen ist: „Der Vogel ist beringt.“ Deshalb seine Vermutung: „Das ist wohl ein Jungvogel aus der Gegend um den Neuffen. Von dort wird seit 2017 über diverse Bruten berichtet. Vermutlich hat der Jungvogel hier auf seinem langen Weg in den Süden eine erste Rast eingelegt“, so Schrägle. In der Tat machen sich die Wiedehopfe seit Mitte Juli bis Mitte August von hier aus auf den Weg meist in die südliche Sahara. Und dabei sind sie überwiegend als Einzelreisende unterwegs.

Lebensraum für viele Insekten in Leinfelden

Also hat er sich hier noch mal gestärkt, und dafür bietet sich der Garten der Schrägles auch hervorragend an: „Da gibt es verschiedene Äste, auf denen sich die verschiedensten Vögel ganz nach ihren Bedürfnissen niederlassen können“, so Schrägle, „und wir mähen unseren Rasen auch nie komplett, sondern immer nur einige Streifen“. So bleibt auch immer etwas hoch stehende Wiese übrig als Lebensraum für Insekten. Deshalb gebe es auch einen Wiesenstreifen mit Pflanzen bis zu einem Meter Höhe. „Der Wiedehopf hat hier wahrscheinlich Engerlinge gesucht und hoffentlich auch viele gefunden“, so Schrägle, „etwa einen Vormittag lang war er hier, seitdem haben wir ihn nicht mehr gesehen“. Bleiben also etliche Fotos von dem ungewöhnlichen Gast und angenehme Erinnerungen. Schrägle freut sich auch: „Die Enkelkinder sind immer sehr daran interessiert, was sich so im Garten der Großeltern tut.“ Und in solch einem vogelgerechten Garten gebe es immer wieder mal Überraschungsgäste wie verschiedene Spechte oder auch mal eine Waldohreule. Und ein Bussard war auch schon mal da, der aufgepeppelt werden musste.

In Baden-Württemberg leben nur wenige Wiedehopfe

In Europa war der Wiedehopf bis in die 1950er Jahre ein häufiger Brutvogel. Doch aufgrund der Zerstörung von Biotopen und des zunehmenden Pestizideinsatzes in der Landwirtschaft ist der Bestand stark zurückgegangen. In vielen früheren Brutgebieten wie in Großbritannien, Südskandinavien, Belgien und den Niederlanden gibt es heute keine Wiedehopfe mehr. Seit ein paar Jahren wird ein besonders deutlicher Bestandsrückgang in Ostgriechenland und in der Türkei festgestellt. In Gesamteuropa wird der Bestand, der insgesamt als gesichert gilt, auf fast eine Million Brutpaare geschätzt. In den Niederlanden, Belgien und Luxemburg gilt der Wiedehopf als ausgestorben, in der Schweiz, in Tschechien sowie in Österreich erscheint er auf den Roten Listen, meistens in den höchsten Gefährdungsstufen. In der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands von 2015 wird die Art als gefährdet geführt. Für 2011 bis 2016 wird ihr Bestand auf 800 bis 950 Reviere geschätzt. Laut der Artenliste der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg leben (Stand 2019) zwischen 110 und 210 Brutpaare in Baden-Württemberg.