Seltene Insektenart: Wie kommt diese Schwebfliege nach Deizisau?

1 Die Schwebfliege Callicera aurata kann leicht verwechselt werden mit einer Wespe. Foto: Philipp Braitinger

Eine Frau aus Deizisau hat Besuch von einer vom Aussterben bedrohten Schwebfliege bekommen. Das fand sie durch eine Internetsuchmaschine heraus, ein Experte bestätigte ihren Fund. Das Tier bringt ein paar Rätsel mit sich.











Da hat sie nicht schlecht gestaunt. Als Kerstin Dorner am Mittwoch durch ihren Garten ging, fiel ihr ein Insekt auf. Das Tier weckte aufgrund seines Aussehens die Neugier der Frau. Mit dem Smartphone habe sie dann nachgesehen, welches Tier sich da in ihrem Garten gesonnt hatte. Eine Internetsuchmaschine habe das Wesen als die seltene „Callicera“ identifiziert. Daraufhin habe sie sich auf die Suche nach einem Fachmann gemacht, der den Fund näher untersuchen könnte. Am Freitag hat der Nürtinger Schwebfliegen-Experte Ulrich Schmid den Fund bestätigt. Die Schwebfliegenart ist vom Aussterben bedroht. Dass sie nun in Deizisau gefunden wurde, ist für den Schwebfliegen-Experten eine kleine Sensation. „Sie sind super selten“, sagt Schmid.