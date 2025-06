Selbstverriegelung: Handwerker befreien in Nürtingen Baby aus Auto

1 Als die Polizei eintraf, hatten Handwerker den zehn Monate alten Jungen bereits aus dem in der Sonne stehenden Auto befreit (Symbolbild). Foto: Jens Wolf/dpa

Die Mutter ließ den Schlüssel im Auto liegen, als sie kurz rausging. Handwerker holten das Kleinkind aus dem in der Sonne stehenden Pkw.











Am Freitagnachmittag wurde der Polizei ein eingeschlossenes Kleinkind in einem Fahrzeug in der Duttenhoferstraße in Nürtingen gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten und der Feuerwehr war der Pkw bereits geöffnet worden und der zehn Monate alte Junge war wohlauf. Die 30-jährige Mutter und Fahrerin hatte das Auto kurz verlassen und bemerkt, dass sie den Schlüssel auf dem Sitz hatte liegen lassen. Der Pkw hatte sich bereits eigenständig verriegelt. Handwerker, die dort gerade arbeiteten, eilten zu Hilfe. Sie angelten den Schlüssel über ein leicht geöffnetes Fenster am Pkw, öffneten das Fahrzeug und befreiten das Baby aus dem in der Sonne stehenden Auto.