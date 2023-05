1 Sigrid und Roland Jacob haben eine Parkinson-Selbsthilfegruppe für Denkendorf und Umgebung gegründet. Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

In Denkendorf hat sich eine Parkinson-Selbsthilfegruppe gegründet. Sie trifft sich einmal im Monat im Generationentreff.















Link kopiert

Wer die Diagnose „Parkinson“ bekommt, hat viele Fragen. Wo finde ich Hilfe, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es und was kann ich tun, um den Verlauf zu verlangsamen? All dies beschäftigt nicht nur die Erkrankten, sondern auch ihre Angehörigen. „Parkinson betrifft immer die ganze Familie.“ Sigrid Jacob weiß das aus eigener Erfahrung. Ihr Mann Roland bekam 2014 die Diagnose. Da stand der heute 72-Jährige noch voll im Berufsleben als Dozent an der Hochschule Furtwangen. In einer Selbsthilfe-Gruppe im Schwarzwald-Baar-Kreis fanden die beiden nicht nur Antworten auf viele drängende Fragen, sondern auch gegenseitige Unterstützung. „Der Kontakt mit anderen hat uns sehr geholfen.“