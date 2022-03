1 Hände ans Lenkrad? Im stockenden Verkehr kann ab sofort das Auto selbst die Steuerung übernehmen. Foto: Daimler AG/Mercedes-Benz AG

An der Hochschule Esslingen gibt es einen eigenen Studiengang zu Thema Autonomes Fahren. Während in Deutschland das erste Roboterauto bereits in den 1980er Jahren fuhr, erhielt im Dezember 2021 Mercedes-Benz als weltweit erster Hersteller eine Straßenzulassung.















In vielen Zukunftsfantasien der Popkultur aber auch in wissenschaftlichen Prognosen sind Roboterautos, also Fahrzeuge, die ohne menschlichen Fahrer ans Ziel kommen, ein fester Bestandteil. Im vergangenen Dezember ist diese Vorstellung ein Stück weit in der Realität angekommen: Mercedes-Benz erhielt als weltweit erster Hersteller eine Straßenzulassung für ein hochautomatisiertes System, das das Fahrzeug in gewissen Verkehrslagen steuern kann. „Man spricht hier von automatisiertem Fahren der Stufe drei“, sagt Gunther Schaaf, Studiengangkoordinator Autonomes Fahren an der Hochschule in Esslingen.