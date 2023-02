6 Rilling Sekt wird nicht mehr weiter geführt – und stellt bis 30. September den Betrieb ein. Foto: Rilling Sektkellerei

Das traditionsreiche Unternehmen Rilling ist am Ende – die Gründe sind vielfältig. Handel und Gewerbe in Bad Cannstatt sind geschockt.















Bis ins 19. Jahrhundert reichen die Ursprünge zurück. Seit 135 Jahren existiert Rilling-Sekt in Bad Cannstatt – und so ist es nicht übertrieben, von einer Zäsur zu sprechen. Das traditionsreiche Unternehmen hat am Montag mitgeteilt, dass der Betrieb bis zum 30. September schrittweise eingestellt wird. Die Mitarbeiter sind informiert – und nicht nur in Bad Cannstatt fragt man sich: Wie konnte es so weit kommen?