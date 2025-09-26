SEK-Einsatz im Kreis Esslingen: Darum waren Spezialeinheiten der Polizei im Einsatz

5 Im Kreis Esslingen kam es am Freitag zu einem SEK-Einsatz. Foto: SDMG

Am Freitagnachmittag kam es im Kreis Esslingen zu einem SEK-Einsatz. Die Polizei spricht von einer geplanten Maßnahme. Auch der Rettungsdienst war vor Ort.











Link kopiert

Am Freitagnachmittag hat es im Landkreis Esslingen einen geplanten SEK-Einsatz gegeben. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen auf Nachfrage mitteilte, fand die Maßnahme gegen 16 Uhr statt. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte der Kriminalpolizei dabei von Spezialkräften des Polizeipräsidiums „Einsatz“.

Auch der Rettungsdienst war in die Aktion eingebunden. Vor Ort waren ein Notarzt, ein Rettungswagen und ein organisatorischer Leiter Rettungsdienst anwesend.

Hintergrund des Einsatzes sei ein Fall allgemeiner Kriminalität gewesen. Nähere Angaben zur Einsatztaktik oder zum konkreten Anlass machte die Polizei mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht. Für die Bevölkerung habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, betonte der Pressesprecher der Polizei. Es habe sich um eine koordinierte und geplante Maßnahme gehandelt.