Seitenhieb gegen Jeff Bezos: Nach Amazon-Übernahme: James Bonds Casting-Chefin hört auf

Leute Shakira feiert in Skelett-Kostüm Karneval in Heimatstadt

Shakira trat in der vergangenen Woche in Barranquilla auf. Die Sängerin nutzte den Besuch, um ihren Söhnen die Bräuche ihrer Heimat in der Karibik näherzubringen. Und sorgte damit für Begeisterung.