Seit Dreifach-Suizid: „Habe Schreie der Mädchen gehört“ – Pforzheimer warnt vor ungesichertem Turm

1 Patrick Eisenhardt geht mit seinen Hunden immer wieder in der Nähe des Aussichtsturms spazieren. Wie eine Gruppe von Eltern mit einer Gedenk-Aktion im Dezember (links) setzt auch er sich für die Sicherung des Turms ein. Foto: privat

Der Turm „Hohe Warte“ bei Pforzheim ist seit dem Suizid von drei Mädchen gesperrt. Patrick Eisenhardt warnt vor der Öffnung eines ungesicherten Turms – und zieht im Ort Unmut auf sich.











Link kopiert

An die Schreie der Mädchen an jenem Novembertag muss Patrick Eisenhardt immer wieder denken, auch heute fast ein Jahr nach dem Suizid der drei Teenager lässt ihn der schreckliche Vorfall nicht los. Der 48-Jährige ist gerade mit seinen Hunden spazieren, nur wenige Minuten entfernt vom Aussichtsturm „Hohe Warte“, als er die Schreie aus der Entfernung spielenden Kindern zuordnet.