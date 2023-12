Seit 75 Jahren verheiratet: Eine Liebe, älter als die Republik

6 Alice und Egon Storz zuhause in Rot Foto:

Die Bundesrepublik gab es noch gar nicht, als Alice und Egon Storz geheiratet haben. Vor 75 Jahren war das, nun feiern sie Kronjuwelenhochzeit.











Link kopiert

Er hat den Einsatz am Westwall überlebt, das Boxen mit Max Schmeling und das Biertrinken mit Franz-Josef Strauß. Und ist immer noch oder gerade deshalb putzmunter und fidel. Rank und schlank sitzt Egon Storz (94) am Esstisch im Haus in Rot und erzählt aus einem langen Leben. Seine Frau Alice (94) sitzt daneben, hört zu und korrigiert, wenn nötig. Man merkt, sie kennen sich in- und auswendig, die eigenen Marotten und die des Partners; kein Wunder, sind sie doch seit 75 Jahren verheiratet.