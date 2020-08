1 Der Mörder von Beatles-Sänger John Lennon bleibt weiter in Haft. Foto: dpa/London_express

Der Mörder von Beatles-Sänger John Lennon kämpft jedes Mal, wenn eine Bewährung ansteht, für eine vorzeitige Entlassung. Auch dieses Mal muss er weiter in Haft bleiben. Mark David Chapman sitzt seit den tödlichen Schüssen 1980 im Gefängnis.

New York - Der Mörder von Beatles-Sänger John Lennon muss weiter in Haft bleiben. Mark David Chapman wurde zum elften Mal eine Bewährung verweigert, wie am Donnerstag aus Daten der New Yorker Justizbehörden hervorging. Der 65-Jährige sitzt seit den tödlichen Schüssen auf den Musiker im Dezember 1980 in Haft, derzeit in einem Gefängnis im Norden des US-Bundesstaats New York. Lennons Witwe Yoko Ono kämpft jedes Mal, wenn eine Bewährung ansteht, gegen die Entlassung.

Chapman hatte Lennon vor dessen Haustür in Manhattan erschossen und war dafür zu „20 Jahren bis lebenslänglich“ verurteilt worden. Frühestens in zwei Jahren kann er erneut eine Bewährung beantragen.