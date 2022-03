1 Langjährige Weggefährten sind Karl-Heinz Eisele (links) und Karl Bayer. Foto: Horst Rudel

Langjährige Weggefährten sind Karl Bayer (75) und Karl-Heinz Eisele (74) beim Musikverein Neuhausen. Seit 1960 sind sie dabei und tragen Verantwortung.















Link kopiert

Dem ersten Konzert des Musikvereins Neuhausen, das nach langer Zwangspause wegen Corona am Samstag, 2. April, in der Egelseefesthalle stattfindet, fiebern zwei Musiker besonders entgegen: Die Senioren Karl-Heinz Eisele und Karl Bayer wirken seit 1960 im Stammorchester mit. „Es ist so schön, zu erleben, dass auch unser Nachwuchs mit Leidenschaft dabei ist“, schwärmt Karl Bayer. Viele junge Menschen haben die beiden Senioren auch selbst unterrichtet. Dass dieser Einsatz Früchte trägt, macht beide glücklich. Trotz vieler Einschränkungen wegen Corona trugen sie dazu bei, das Vereinsleben zu erhalten.