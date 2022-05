1 Britta Bukschat und ihr Großvater Wolfgang Gohl haben im Jahr 2010 gemeinsam ihren „Silberpfeil“ gebaut, mit dem die 21-Jährige einmal mehr an den Start geht. Foto: /Andreas Kaier

Beim 4. Deizisauer Seifenkistenrennen sind am Sonntag 26 Pilotinnen und Piloten am Start. Mit von der Partie ist auch die heute 21-jährige Studentin Britta Bukschat, die ihren „Silberpfeil" vor rund zwölf Jahren mit ihrem Opa gebaut hatte.















Link kopiert

Wenn am Sonntag auf dem Feldweg oberhalb des Kinderhauses Arche Noah um 13 Uhr der Startschuss für das von der Zehntscheuer organisierte 4. Deizisauer Seifenkistenrennen fällt, dann ist Britta Bukschat mit von der Partie. Die Studentin hat gemeinsam mit ihrem Großvater Wolfgang Gohl und ihrem drei Jahre älteren Bruder ihren „Silberpfeil“ im Jahr 2010 mit gebaut und ist damals mit acht Jahren beim ersten Deizisauer Rennen mitgefahren. Heute ist sie 21 Jahre alt und studiert in Weingarten Bewegung und Ernährung. Am Sonntag geht sie zum nunmehr dritten Mal an den Start. Gefragt, welche Chancen sie sich auf einen Sieg ausrechnet, lacht die junge Frau. „Nicht sehr große“, sagt sie, „ich bin zu leicht“. Ihr Bruder, der am Sonntag ebenfalls wieder mit von der Partie sei, habe größere Chancen. Jetzt muss ihr Großvater lachen.