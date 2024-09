Seifenkistenrennen in Deizisau: „Black Rocket“ und „Red Büllchen“ liegen vorne

12 Einige Seifenkisten beim Rennen in Deizisau sahen sehr schnittig aus. Foto: Roberto Bulgrin

Das Seifenkistenrennen in Deizisau (Kreis Esslingen) hat am Sonntag wieder zahlreiche Tüftler, Rennfahrer und Zuschauer angelockt. Die Fahrerin des Flitzers Black Rocket und der Fahrer von „Red Büllchen“ rasten am Ende auf den ersten Platz ihrer Altersklassen.











Black Rocket und Red Büllchen heißen die Fahrzeuge, die das diesjährige Seifenkistenrennen am Gsaidbuckel in Deizisau machten – bei „super Rennwetter“ hat das Event am Sonntagmittag wieder an die 200 Zuschauerinnen und Zuschauer angelockt, die entlang der Strecke frenetisch geklatscht haben, wie Heike Banzhaf-Frasch vom Organisationsteam berichtete.

Verena Tritschler und Maximilian Hückelheim sind die Sieger

Auf der 300 Meter langen Strecke traten 16 Fahrerinnen und Fahrer in zwei Kategorien an. In der Seniorklasse ab dem Alter von 14 Jahren verteidigte die 15-jährige Verena Tritschler in ihrer „Black Rocket“ ihren Titel aus dem Vorjahr. Der zwölf Jahre alte Maximilian Hückelheim steuerte bei den Junioren in „Red Büllchen“ auf Platz 1.

„Der jüngste Teilnehmer war acht, der älteste 54“, berichtet Banzhaf-Frasch, die für den Kreisjugendring hauptamtlich das Team der Zehntscheuer Deizisau leitet. Die Seifenkisten im Rennen seien ganz unterschiedlich gewesen, einigen habe man angesehen, dass sie selbst gebaut seien, andere hätten einen sehr professionellen Eindruck gemacht. Die Veranstaltung wurde von einem Team aus etwa 20 Helferinnen und Helfer getragen, die auf- und abbauten, bewirteten und für die Sicherheit sorgten.