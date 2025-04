Seifenkistenrennen im Kreis Esslingen: Mit Originalität oder Schnelligkeit zum Sieg

1 Seifenkistenrennen stehen im Mai in Nürtingen und in Deizisau (siehe Foto) an. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Ein Fahrzeug selbst bauen, liebevoll gestalten und es dann beim Rennen präsentieren: Seifenkistenrennen sind beliebte Veranstaltungen für Familien. Im Mai stehen die Kunst-Kisten-Abfahrt in Nürtingen und das Seifenkistenrennen in Deizisau (beides Kreis Esslingen) an.











Link kopiert

Bald ist es wieder soweit: Im Mai ist im Kreis Esslingen die Zeit der Seifenkistenrennen. Die oft liebevoll selbst gebauten und gestalteten Minifahrzeuge können dann in Nürtingen und in Deizisau an den Start gehen.

Am Donnerstag, 1. Mai, laden die Kinder-Kultur-Werkstatt und die Jugendwerkstatt zur „Kunst-Kisten-Abfahrt“ in Nürtingen ein. Die Veranstalter verzichten bewusst auf den Begriff Seifenkistenrennen, weil kein Schnelligkeitsdruck bestehen soll. Prämiert wird entsprechend die Originalität bei Gestaltung, Konstruktion und bei der Abfahrt selbst.

In Deizisau zählt Schnelligkeit beim Seifenrennen

Als Strecke wurde die Lampertstraße gewählt, die mit einer 90-Grad-Kurve in die Heiligkreuzstraße mündet. Wer mitfahren möchte, kann die Osterferien nutzen und sich ein Gefährt bauen. Anders als in den professionellen Seifenkistenrennen können auch mehrere mitfahren, solange der vereinseigene TÜV es zulässt. Weitere Informationen gibt es online unter www.tvfk.de.

Am Sonntag, 18. Mai, findet dann das vierte Zehntscheuer-Seifenkistenrennen in Deizisau statt. Veranstalter ist der Kreisjugendring, Start um 13.30 Uhr am Recyclinghof. Teilnehmen können Kinder ab acht Jahren, hier erhält der oder die Schnellste den Pokal. Anmeldung bis 6. Mai. Weitere Informationen gibt es online unter: www.zehntscheuer-deizisau.de