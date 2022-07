Streit in Kirchheim/Teck Familienvater in Bus angegriffen

Ein 35 Jahre alter Mann hat am Samstag in einem Bus der Linie 161 in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) Jugendliche dazu aufgefordert, ihre Füße von den Sitzplätzen zu nehmen. Daraufhin wurde er von ihnen attackiert.