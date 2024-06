Seelsorge in Nürtingen: Kirche bietet nach tödlichem Unfall Hilfe an

1 An die Unfallstelle in der Nürtinger Innenstadt wurden Blumen und Kerzen gelegt. Foto: Andreas Rosar

Der tragische Unfall, bei dem in Nürtingen (Kreis Esslingen) zwei Frauen starben, lässt viele Menschen nicht los. Deshalb unterstützt eine Seelsorgerin Betroffene. Die Polizei schließt unterdessen eine mögliche Unfallursache aus.











Der evangelische Kirchenbezirk Nürtingen bietet nach dem schweren Verkehrsunfall vom 16. Juni seelsorgerische Hilfe an. Die Beratung richtet sich an alle, die das tödliche Unglück weiterhin beschäftigt, sagt Dekanin Christiane Kohler-Weiß. Bei dem Unfall war ein 54-Jähriger an der Kreuzung Bahnhofstraße/Europastraße mit seinem Auto gegen eine Ampel und in eine Menschengruppe gefahren. Dadurch kamen eine 27-Jährige und eine 28-Jährige ums Leben. Der Fahrer und ein 16-Jähriger wurden schwer verletzt.