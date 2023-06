8 Das Rohrer Seefest: Treff der Familien und der Heavy-metal-Freunde. Foto: /Bettina Meister

Das älteste Umsonst & Draußen-Festival der Stadt findet am 17. und am 18. Juni mitten in Rohr am See statt. Es treten auch einige Bands aus Stuttgart auf.















Link kopiert

Es ist natürlich schon etwas gewagt, den Stuttgarter Stadtteil Rohr mit der Schleswig-Holsteinischen Kleinstadt Wacken zu vergleichen. Aber immerhin: Beide haben ein mehrtägiges Rockfestival im Angebot, das sich vor allem der etwas härteren Gangart Metal und Punk verschrieben hat. Doch während es im Norden für die 80 000 Fans (ausverkauft!) erst Anfang August los geht, spielt in Rohr schon am 17. Juni die Musik. Hier sind es nur zwei Tage, die dafür an einem sehr lauschigen Ort stattfinden, dem See in der Ortsmitte – und der Eintritt ist frei.