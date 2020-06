Sechsfachmord in Rot am See

7 xxxx Foto: dpa/Tom Weller

Von Montag an muss sich Adrian S. vor dem Landgericht Ellwangen verantworten, weil er in Rot am See seine Eltern, seine Halbgeschwister und Tante und Onkel erschossen haben soll. Im Prozess wird es auch darum gehen, ob er überhaupt schuldfähig ist.

Rot am See - Heute ab 17.30 Uhr geöffnet“ steht in dem kleinen Glaskasten links von der Eingangstür der Kneipe Deutscher Kaiser in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall). Doch diese Wirtschaft empfängt keine Gäste mehr. Vor fünf Monaten wurden in dem Sandsteingebäude in der Bahnhofstraße sechs Menschen erschossen, zwei überlebten schwer verletzt.