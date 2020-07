Sechsfachmord in Rot am See

7 Der Tatort am Tag danach: In Rot am See konnte man nicht fassen, was sich am 24. Januar 2020 im „Deutschen Kaiser“ abgespielt hat. Die Fassungslosigkeit ist geblieben. Foto: dpa/Tom Weller

Im Prozess gegen Adrian S. wegen Sechsfachmordes wird ein Erklärungsschreiben des Angeklagten verlesen. Die Ärzte widersprechen entschieden seiner Theorie, die getötete Mutter habe ihn vergiften wollen.

Ellwangen/Rot am See - Jede einzelne Sekunde seines Lebens, so steht es in einem handschriftlichen, dreiseitigen Erklärungsschreiben von Adrian S., „war eine Höllenqual in den Händen dieses Dämons“. Geschrieben hat der 27-Jährige, der sich im Landgericht Ellwangen wegen sechsfachen Mordes an seinen Eltern, seinen Geschwistern und Tante und Onkel verantworten muss, am 29. Dezember 2019, dem Todestag seiner Oma.