Screenshot-Sperre für Profilbilder: WhatsApp führt neue Sicherheitsfunktion ein

1 Die WhatsApp Entwickler setzen auf mehr Sicherheit. (Symbolbild) Foto: dpa/Zacharie Scheurer

WhatsApp plant die Einführung einer neuen Sicherheitsfunktion. Diese soll laut dem Blog WABetaInfo die Privatsphäre der Nutzer der App schützen. Was es damit auf sich hat.











Bereits vor fünf Jahren hat WhatsApp die Funktion zum Herunterladen von Profilbildern anderer Nutzer deaktiviert. Damit sollte verhindert werden, dass Fotos unerlaubt gespeichert oder weiterverbreitet werden. Allerdings war es weiterhin möglich, einen Screenshot zu machen. An dieser Stelle zieht WhatsApp nun nach. Was es damit auf sich hat und für wen die neue Funktion wann verfügbar ist, erfahren Sie in diesem Video:

Auch dieses Update bietet keine hundertprozentige Sicherheit für den Schutz der Privatsphäre. Denn manuell können Nutzer weiterhin Profilbilder abfotografieren, indem sie diese mit einem zweiten Handy oder einer Kamera aufnehmen.