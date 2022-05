11 „God save the Rave“: H.P. Baxxter ist der Zeremonienmeister einer effektvollen Hardcore-Techno-Inszenierung. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone/Ferdinando Iannone

H.P. Baxxter und seine Elektro-Band haben in der Schleyer-Halle ein unmaskiertes Spektakel entfesselt.















Link kopiert

„I hate all the rules!”, ruft H.P. Baxxter ins jubelnde Menschenmeer hinaus. Man weiß, was gemeint ist – erst recht, wenn nun das nächste blitzende Techno-Groove-Monster aus dem Repertoire von Scooter in die Hanns-Martin-Schleyer-Halle einfährt, mit lautem Refrain: „FCK 2020“.