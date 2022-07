Schwörtag in Esslingen

1 Nach zweijähriger Pause hielt das Esslinger Stadtoberhaupt wieder eine Rede im Schwörhof – für Matthias Klopfer (am Pult) war es in dieser Rolle allerdings eine Premiere. Foto: /Roberto Bulgrin

Der Schwörtag gehört zu den großen Ritualen in Esslingen. Für Oberbürgermeister Matthias Klopfer war es eine Premiere. Er nutzte die Gelegenheit, eine brisante politische Botschaft zu senden.















Auf eine neue und schwere Zeit hat Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer die Stadt Esslingen eingeschworen. Am Freitagabend auf dem Schwörtag stellte Klopfer in Esslingen einen „Sanierungsstau“ und eine Schere zwischen Steuereinnahmen und wachsenden Kosten in allen Bereichen fest – eine Schere, die sich offenbar immer weiter öffnet. Die Stadt stehe „unter Druck“, sagte Klopfer.