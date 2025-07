Schwörfest-Programm: Open-Air-Kultur, internationale Speisen und Aktionen in Esslingen

1 Das Schwörfest bietet seinen Besucherinnen und Besuchern kulinarische und kulturelle Abwechslung. (Archivfoto) Foto: Ines Rudel

Von der After-Show-Party, über kostenlose Konzerte, Kinderangebote bis zu Kommunalpolitik – das Esslinger Schwörfest vom 4. bis 6. Juli vereint in seinem Programm wieder viele Interessen. Freilich gibt es auch ein breites kulinarisches Spektrum bei den verschiedenen Vereinen und anderen städtischen Akteuren.

Was es zu beachten gilt, damit das Bürgerfest zu einem Ort der herzlichen Begegnungen wird.

Zeiten und Hauptprogrammpunkte

Das Schwörfest startet am Freitag, 4. Juli, von 18 bis 24 Uhr am Marktplatz. An den Folgetagen ist Programm in der ganzen Innenstadt, am Samstag, 5. Juli, von 10 bis 24 Uhr, am Sonntag, 6. Juli, von 12 bis 20 Uhr. Zu den Highlights gehören die Schwörzeremonie am Freitag, ein Flohmarkt in der östlichen Altstadt und Vorführungen unterschiedlichster Esslinger Gruppen am Samstag und Sonntag, die After-Show-Party im Kulturzentrum Dieselstraße am Samstag um 22 Uhr sowie der EZ-Lauf am Sonntagvormittag.

Esslinger Fest beginnt mit Schwörzeremonie

Mit der Schwörzeremonie an diesem Freitag um 18.30 Uhr im Schwörhof wird das Bürgerfest eröffnet. Gemeinderat und Oberbürgermeister verpflichten sich dem Wohl der Stadt. Diesmal spricht Andreas Huber, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft Club of Rome über das Thema „Zukunft in lokalen Händen: Was wir heute schwören, entscheidet über das Morgen“.

Speisen und Getränke

Am Wochenende gibt es Spezialitäten aus aller Welt in der Esslinger Innenstadt. (Archivfoto) Foto: Ines Rudel

Vereine, Gruppen und Gastronomen bieten ein breites Spektrum an Speisen an, von der Almpizza, über die Maultasche bis zu Spezialitäten aus aller Welt. Die Speisen werden auf Mehrweggeschirr serviert, das über ein Pfandsystem zurückgegeben werden kann.

Informationen für Wissbegierige

Für Wissbegierige gibt es zahlreiche Führungen, beispielsweise am Freitag um 20 Uhr zur Geschichte und Bedeutung der Schwörtradition. Start ist im Klosterhof am Münster St. Paul. Am Samstag von 11 bis 16 Uhr ist Tag der offenen Tür im Rathaus, Interessierte können mit Oberbürgermeister und Dezernenten in deren Büros sprechen.

Angebote für Kulturbegeisterte

Vereine und Gruppen zeigen ihr Können. (Archivfoto) Foto: Ines Rudel

Zahlreiche Konzerte und Aufführungen der Vereine laden zum Open-Air-Kulturgenuss in der Innenstadt ein. Beispielsweise spielt am Samstag um 20 Uhr „Themis“ dunklen Rock auf dem Rathausplatz. Die mobile Bühne Kulturarche bringt samstags und sonntags Mitmachaktionen, Theater und Musik in den Maille-Park.

Aktionen für Familien mit Kindern

Auch Familien und Kinder werden auf dem Schwörfest unterhalten. In der Ritterstraße im Bücherbus schneidet beispielsweise Danny Beuerbach, der Vorlesefriseur, am Samstag ab 11 Uhr Kindern die Haare.

Weitere Informationen finden sich online unter: www.esslingen.de/schwoerfest.