Schwörfest in Esslingen eröffnet: Esslinger Schwörfest im Zeichen von Krieg und Frieden

Schwörfest in Esslingen eröffnet

1 Fregattenkapitän Tilmann von der Lühe spricht zur Festgemeinde. Foto: bul/Roberto Bulgrin

Zwei Stunden vor dem EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien feierte Esslingen seine traditionsreiche Schwörzeremonie. Ging es im vergangenen Jahr noch maßgeblich um soziale Fragen, standen in diesem Jahr weltpolitische und militärische im Vordergrund. Warum?











Das Schwörfest in Esslingen ist eigentlich ein sehr lokales Fest: Mitten in der mittelalterlichen Kulisse des Schwörhofs verpflichten sich Gemeinderat und der Oberbürgermeister, sich für das Wohl der Stadt einzusetzen. Der Schwur geht auf eine jahrhundertealte Tradition zurück und wird nur in wenigen Städten Deutschlands abgelegt. Er hat keine juristische Bedeutung, gilt aber als wichtiges Symbol der Verbundenheit zwischen Gemeinderat, Stadtverwaltung, Oberbürgermeister sowie Bürgerinnen und Bürgern.