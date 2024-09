Schwimmunterricht in Leinfelden-Echterdingen: Diese Stadt will kein mobiles Mini-Schwimmbad

1 Schwimmen geht auch im Container oder im Bad auf Rädern. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Schwimmbäder auf Rädern helfen Kindern, schwimmen zu lernen. Leinfelden-Echterdingen will sich dennoch nicht für das Projekt bewerben.











Link kopiert

In Stuttgart-Freiberg steht seit dem Jahr 2023 ein Containerbad. 300 Kinder haben in dem umgebauten Schiffscontainer schon das Schwimmen gelernt. Der TV Cannstatt hat es zusammen mit der Schwimmschule Aqua Academy eröffnet. Das Angebot kommt gut an. Der Verein will das Bad nun dauerhaft in Freiberg verankern. In Remseck am Neckar war derweil für zehn Wochen ein mobiles Schwimmbecken der Josef-Wund-Stiftung aufgebaut. Dabei handelt es sich um ein Lehrschwimmbecken auf Rädern, das auf einem gebrauchten Lastwagen-Auflieger montiert ist. Mittlerweile steht es in Großbottwar (beides Kreis Ludwigsburg). Bis Ende Oktober werden dort vier- bis achtjährige Kinder erste Schwimmerfahrungen sammeln.