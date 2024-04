Schwimmkurse in Stuttgart: Hier steht ein Schwimmbad auf Rädern

Schwimmkurse in Stuttgart

1 In Vaihingen steht derzeit ein mobiles Schwimmbecken auf Rädern. Eine Schule in dem Stuttgarter Stadtbezirk hat sich dafür beworben. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Wenn nicht genügen Schwimmbäder und -zeiten für Kinder zur Verfügung stehen, dann kommt das Becken zu den Kindern – diese Vorstellung hat die Josef Wund Stiftung in die Tat umgesetzt: Derzeit steht ihr Becken auf Rädern in Vaihingen.











Anna und Laura sind begeistert, als sie aus dem großen Hänger kommen, der derzeit auf dem Gelände der Freien element-i Grund- und Gemeinschaftsschule in Stuttgart-Vaihingen steht. Heute wurden Poolnudeln zerschnitten und das dabei entstandene bunte Konfetti an den Beckenrand geklebt. Alles schwimmend – und alles im Anhänger. Denn bei dem blauen Wagen handelt es sich um ein sogenanntes Schwimmmobil der Josef Wund Stiftung, in dem Kinder zwischen fünf und acht Jahren die „Grundkenntnisse des Schwimmens“ lernen sollen.