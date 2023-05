1 Die Schwimmerinnen und Schwimmer liefern sich spannende Wettkämpfe. Foto: /Herbert Rudel

Beim 47. traditionellen Schwimmfest in Berkheim zeigen 320 Sportlerinnen und Sportler verschiedener Altersklassen aus Baden-Württemberg ihr Können.















Obwohl der Himmel von grauen Wolken bedeckt ist und auch die Temperaturen nicht einladen, einen Sprung in das Wasser zu wagen ist im Freibad im Esslinger Stadtteil Berkheim viel los. Eine farbenfrohe Menschenmenge hat sich an der Seite des Schwimmbeckens und an aufgebauten Zelten ringsherum auf der Wiese versammelt. Überall ist das Lachen von Kindern und ein lebhaftes Stimmengewirr zu hören. Die Schwimmerinnen und Schwimmer stehen auf den Startblöcken und bereiten sich aufgeregt auf den Wettkampf vor – als „Auf die Plätze“ gerufen wird. Der Startschuss ertönt und die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer springen ins Nass und durchschneiden die Oberfläche des Wassers mit kraftvollen Zügen. Dabei verstummt die Menge für einen kurzen Moment, ehe die Stille in Jubel und Anfeuerungsrufe übergeht.