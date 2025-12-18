Schwimmen in Ostfildern: Sanierungspläne für das Hallenbad trotz klammer Kassen

Sanierungspläne für das Hallenbad trotz klammer Kassen

1 Das Hallenbad in Nellingen aus dem Jahr 1969 muss saniert werden. Foto: Stadt Ostfildern

10,9 Millionen Euro soll die Sanierung des Hallenbades in Nellingen kosten. Um das finanzieren zu können, hofft die Stadt Ostfildern auf Mittel aus einem Bundesprogramm.











Das Hallenbad in Nellingen muss dringend saniert werden. Trotz angespannter Haushaltslage votierte der Ostfilderner Gemeinderat einstimmig dafür, das Bad aus dem Jahr 1969 umfassend zu erneuern. Das würde 10,9 Millionen Euro kosten. Voraussetzung ist allerdings, dass dafür Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ fließen. Der Bund würde sich mit maximal 45 Prozent an den Kosten beteiligen, sollte der Antrag bewilligt werden. Den Rest muss die Kommune selber schultern.