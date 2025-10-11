Schwimmen in Ostfildern: Kürzungspläne im Hallenbad – Stadträte kämpfen um längere Badezeiten

1 Das Hallenbad in Nellingen ist bei allen Generationen beliebt. Foto: Stadt Ostfildern

Mit verkürzten Badezeiten will Ostfildern das Hallenbad Nellingen zukunftsfähig machen und das Defizit reduzieren. Das sehen viele Kommunalpolitiker anders.











Link kopiert

Angesichts der angespannten Haushaltslage in Ostfildern stellt die Stadt auch den Betrieb des Hallenbads auf dem Nellinger Campus auf den Prüfstand. Das Schwimmbecken schließt jährlich mit einem Defizit von 453.000 Euro ab. Deshalb will die Stadt das letzte kommunal betriebene Bad zukunftsfähig machen, und öffentliche Badezeiten zugunsten von Vereinen und Schulen deutlich reduzieren. Dass es künftig nur noch 20 Stunden öffentlichen Betrieb geben soll, ist vielen Stadträten zu wenig.