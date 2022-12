1 Gewerkelt – wie hier im Jahr 2009 – wurde im Merkelbad immer mal wieder. Jetzt steht eine größere Sanierung an. Foto: Horst Rudel

Das Merkelbad in Esslingen gehört zu den schönsten Jugendstilbäder in Deutschland. Für die Sanierung gab es jetzt einen wichtigen Fördermittelbescheid. Wie geht es jetzt weiter?















Link kopiert

In Esslingen wächst die Zuversicht, dass das Merkelbad in den kommenden zwei Jahren umfangreich saniert werden kann. Am Mittwoch gab der Haushaltsausschuss der Bundesregierung grünes Licht für 5,6 Millionen Euro Bundesmittel für die Sanierung, die insgesamt 12,5 Millionen Euro kosten soll. „Es ist großartig, dass jetzt die beantragte Summe vollständig bewilligt werden konnte. Damit kann der Haushalt der Stadt in schwierigen Zeiten entlastet werden“, sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Sebastian Schäfer. Schäfer ist Mitglied im Haushaltsausschuss. „Die Zusage bringt Sicherheit“, sagte Jörg Zou, der Geschäftsführer der Stadtwerke Esslingen (SWE). Die SWE betreibt das Bad. SWE-Gesellschafter sind zu gleichen Teilen die Stadt Esslingen und die Energie Baden-Württemberg AG. „Das Merkelbad macht die Stadt lebenswerter. Vom Bund ist das ein wichtiges Signal an die Kommune, die ja durch die Energiekrise arg gebeutelt wird“, sagte Zou.

Die weitere Planung

Der Bauplan sieht vor, dass die ersten Arbeiten im ersten Halbjahr 2023 beginnen. 2023 sollen rund fünf Millionen Euro verbaut werden, 2024 kommen noch einmal 7,5 Millionen Euro dazu. Zurzeit finden laut Zou wöchentliche Konferenzen mit den Architekten statt. Zudem wird das Ausschreibungsverfahren vorbereitet. Unter anderem sollen das Lehr- und das Sportschwimmbecken umfangreich saniert werden, außerdem müsse die Technik auf den neuesten Stand gebracht werden. Die Bereiche Heizung und Lüftung müssen komplett überholt werden. Ebenfalls wichtig: die Umgestaltung des Eingangsbereichs sowie die barrierefreie und rollstuhlgerechte Erschließung des Bades. Dabei sollen der Gebäudeeingang als imposante Eingangshalle weitgehend in den Originalzustand zurückversetzt und zwei Aufzugsanlagen eingebaut werden.

„Mit der Sanierung können wir die Energiekosten deutlich reduzieren und das Bad damit auch ökologisch ins 21. Jahrhundert bringen“, sagte Schäfer. „Gleichzeitig stellen wir die vielseitigen Nutzungen für den Schul- und Vereinssport, für Anfängerschwimmkurse und für die Freizeit sicher.“

Die 5,6 Millionen Euro kommen aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Der Deutsche Bundestag stellte im Bundeshaushalt 2022 insgesamt 476 Millionen Euro für dieses Programm bereit. Es unterstützt die Kommunen beim Abbau des Sanierungsstaus insbesondere bei Schwimmhallen und Sportstätten.

Die Historie des Bades

Ursprünglich sollte das Bad schon vor zwei Jahren saniert werden. Angesichts der kommunalen Haushaltslage wurden die geplanten Sanierungsarbeiten aber auf Eis gelegt. Im Juni gab dann der Gemeinderat einstimmig grünes Licht.

Unsere Empfehlung für Sie Schwimmen im Kreis Esslingen Wie wird in den Bädern Energie gespart? Die Stadt Wernau sucht nach neuen Energiequellen für ihr Hallenbad im Quadrium. Wie wird in anderen Bädern im Kreis Energie gespart?

Gebaut wurde das Bad 1905 bis 1907. In den 1960er-Jahren wurde es umgebaut und um ein Sport- und ein Lehrschwimmbecken erweitert. Dabei wurde die ursprüngliche Architektur beeinträchtigt. Nach einer neuerlichen Renovierung 2006 traten die historischen Besonderheiten des denkmalgeschützten Jugendstil-Baus wieder stärker in den Vordergrund. Das Merkelbad bietet ein Mineral-Thermalbad, ein Sportbad, eine Sauna und eine Wellnessoase.