Schwimmbad Leuze in Stuttgart: Mann belästigt Jugendlichen sexuell - Zeugen gesucht

Schwimmbad Leuze in Stuttgart

1 Im Mineralbad Leuze wurde erneut ein Jugendlicher sexuell belästigt. (Archivbild) Foto: imago images/Lichtgut/Max Kovalenko

Ein Jugendlicher wird am Samstag im Stuttgarter Leuze-Bad sexuell belästigt. Die Polizei nimmt einen 69-Jährigen fest. Dieser ist wenig später wieder auf freiem Fuß.











Link kopiert

Die Polizei ist nach einer vermutlichen sexuellen Belästigung im Mineralbad Leuze auf der Suche nach Zeugen. Ein 69-Jähriger steht unter Verdacht, am frühen Samstagabend einen 15-Jährigen sexuell belästigt zu haben.

Der 15-Jährige hielt sich laut Polizeiangaben zwischen 17 und 17.45 Uhr in der Herrendusche auf, wo der 69-Jährige bereits duschte. Dort soll sich dieser dem Jugendlichen zugewandt, an seinem Glied manipuliert und dabei seine andere Hand in Richtung des Glieds des 15-Jährigen getreckt haben.

Wieder auf freiem Fuß

Der Jugendliche flüchtete und offenbarte sich seinem Vater, welcher den Bademeister verständigte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 69-Jährigen kurz darauf vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/899 057 78 an die Kriminalpolizei zu wenden.