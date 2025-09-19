Schwimmbad in Filderstadt: Chlorgasalarm im Fildorado: Keine Gefahr für Badegäste

1 Mittlerweile läuft der Badebetrieb im Filderstädter Fildorado wieder. Foto: Fildorado Filderstadt/P. Steinheißer

Kurz vor Badebeginn wurde am Freitagmorgen das Filderstädter Bad Fildorado geräumt. Die Mitarbeitenden mussten das Gebäude verlassen. Schwimmen gehen durfte erst einmal niemand.











Am Freitagmorgen um 8.44 Uhr wurde im Sport- und Badezentrum Fildorado Chlorgasalarm ausgelöst. „Ursache war der Wechsel einer Chlorgasflasche, bei dem eine geringe Menge Gas im Technikraum austrat“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung des Filderstädter Bades.

Die Anlage und die Sicherheitssysteme hätten wie vorgesehen reagiert. Zu keinem Zeitpunkt habe eine Gefahr für Gäste, Mitarbeitende oder Anwohner bestanden. Es sei auch niemand verletzt worden.

Zum Zeitpunkt des Alarms waren keine Badegäste im Fildorado

Zum Zeitpunkt des Gasaustritts war das Sport- und Freizeitbad noch nicht geöffnet. Die rund 30 Mitarbeitende mussten aber das Haus verlassen. Badegäste, die von 9 Uhr an dort schwimmen gehen wollten, bekamen erst einmal keinen Einlass. Rettungskräfte der Feuerwehr untersuchten das Gebäude. Polizisten waren ebenfalls im Einsatz.

„Die eingeleiteten Evakuierungsmaßnahmen verliefen reibungslos“, teilt das Fildorado mit. Nach umfangreichen Sicherheitsüberprüfungen konnte das Gebäude um 10.32 Uhr wieder freigegeben werden. Der Bade- und Saunabetrieb laufe seitdem ohne Einschränkungen.