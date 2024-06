Schwimm-Wettkämpfe in Berkheim: Ein Schwimmfest der besonderen Art

Schwimm-Wettkämpfe in Berkheim

1 Die Nachwuchs-Schwimmerinnen und -Schwimmer machen sich für die Wettkämpfe bereit. Foto: /TSV Berkheim

Beim 1. internationalen Michael Felchle Schwimmfest im Freibad in Berkheim zeigen 278 Sportlerinnen und Sportler aus Baden-Württemberg ihr Können.











Das traditionsreiche Schwimmfest des TSV Berkheim fand am Wochenende zum 48. Mal im Hallen-Freibad in Berkheim statt. Dieses Mal allerdings unter einem neuen Namen, denn die Veranstaltung wurde in Internationales Michael-Felchle-Schwimmfest zu Ehren des im letzten Jahr unerwartet verstorbenen Michael Felchle, dem „Herz der Schwimmabteilung“, umbenannt.